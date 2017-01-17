Москва, 17 января, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Решение ЕСПЧ — дискриминация прав и свобод ребенка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

«Количество дискриминационных и вопиюще неправомерных решений ЕСПЧ, где политика выше права, становится запредельным. Попытки аннулировать гражданские права недопустимы», — считает депутат.

Яровая советует ЕСПЧ начать рассматривать как ценность права самих детей. «Данное решение — это дискриминация гражданских прав и свобод ребёнка», — говорит парламентарий. «Ребенок — полноправный гражданин своей страны, и государство имеет все конституционные основания для того, чтобы защитить его право на традиционную российскую семью. ЕСПЧ отказался признать права детей как граждан своей страны. В его решении право доминирования и привилегий дано третьим лицам, которыми в данном случае выступают усыновители из США», — рассуждает она.

«Для ЕСПЧ ценностью является не право на жизнь и безопасность ребенка, а право того, кто возжелал заявить свои интересы, независимо от национальных и гражданских прав и свобод самих детей», — констатирует Яровая.

«Решение страсбургского суда является уничижительным и недопустимым по отношению к каждому несовершеннолетнему гражданину. Оно соотносимо с имущественным правом, где ребенок рассматривается как бесправный предмет, а не как полноправный гражданин своей страны», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Россия будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего неправомерным запрет на усыновление американцами российских детей, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замглавы Минюста Георгий Матюшкин.

Ранее 17 января ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей-сирот американцами. Суд удовлетворил жалобу 45 американских заявителей, которые уже начали процедуру усыновления на момент вступления в силу «закона Димы Яковлева».