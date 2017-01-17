Пенза, 17 января, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Проверка контрольно-счетной палатой Пензы муниципальных предприятий города выявила скандальные факты, которые уже направлены в правоохранительные органы. В ходе изучения финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городской центр торговли и услуг» (МУП «ГЦТУ») аудиторов заинтересовала сделка, совершенная его директором МУП «ГЦТУ» Валерием Лагодинским по заключению за счет бюджета договоров аренды у ООО «Вертикаль» 26 нестационарных торговых павильонов с правом выкупа сроком на 10 лет на общую сумму 40 млн 60,8 тыс. рублей общей площадью 455,5 кв. м, исходя из стоимости арендной платы 0,66−0,8 тыс. рублей за кв. м в месяц, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

При этом на проверку рыночная стоимость приобретаемых муниципальным предприятием в рамках этого договора торговых павильонов оказалась всего 5 926 тыс. рублей. То есть согласно договору МУП «ГЦТУ» заплатило ООО «Вертикаль» сумму в 6,76 раза большую, чем рыночная стоимость закупаемых им торговых павильонов. Особую пикантность ситуации придал тот факт, что согласно выписке из ЕГРЮЛ на момент проведения торгов учредителями данного общества являлись в равных долях Татьяна Щученкова и Ирина Лагодинская — супруга директора МУП «ГЦТУ» Валерия Лагодинского.

Депутат Пензенской городской думы Борис Панин сообщил ИА REGNUM, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы. По его словам, договор аренды МУП с правом выкупа с ООО «Вертикаль» отвечает признакам крупной сделки, но был заключен без согласия собственника имущества унитарного предприятия, а именно Управления муниципального имущества администрации города Пензы и очевидно наносит экономический ущерб МУП «ГЦТУ» и бюджету Пензы.

«Я полагаю, что в этой ситуации имеет место быть коррупционная составляющая сотрудников муниципалитета города Пензы, — прокомментировал Борис Панин скандальную ситуацию. — В бюджете города не хватает денег на благоустройство, в том числе на уборку и вывоз снега, а руководители МУПов выводят через поставные фирмы деньги на своих жен и родственников. Хочу обратить внимание, что ежегодно в каждый округ Пензы выделялось по 2 млн рублей на благоустройство территорий и на ремонт детских образовательных учреждений, но в дефицитный бюджет 2017 года на эти цели выделили не 2 млн, а всего 1,5 млн рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской гордуме неоднократно поднимался вопрос эффективности МУПов, субсидируемых из городского бюджета. По итогам 2016 года долги МУПов составили 5 млн рублей. По данным замглавы администрации Пензы Андрея Шевченко, всего в городе 23 МУПа, балансовая стоимость их имущества составляет несколько миллиардов рублей.

В октябре 2016 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на одном из совещаний заявил: «В ходе проверок, выяснилось, что ряд муниципальных предприятий получая значительные средства на исполнение полномочий по уборке и содержанию дорожного хозяйства и т. д. допускают приписки, необоснованное увеличение объемов выполненных работ, при этом, есть ряд примеров, когда работы не выполнялись, а представленные на них счета оплачены».

При этом депутат гордумы Сергей Седов, выступая в парламенте, обращал внимание на то, что власти Пензы постоянно говорят о необходимости пополнения доходной части бюджета, но вместо этого муниципальные предприятия получают многомиллионные субсидии из городской казны. При этом, они не стремятся к реальной работе в интересах развития территорий и рядовых пензенцев, а также не торопятся зарабатывать, чтобы восполнять убытки и помогать городу. Хотя имеют в распоряжении городскую землю, объекты капитального строительства, дорогостоящее оборудование и штат сотрудников с достойной зарплатой.

По его словам, в 2016 году из городской казны планировалось выделить МУПам более 244 млн рублей на возмещение затрат и недополученных доходов. При этом, общая сумма прибыли от МУПов, подлежащая к зачислению в бюджет, по итогам 2015 года составила всего лишь 4,2 млн рублей.

Напомним, доходная часть бюджета Пензы на 2017 год составит 9 млрд 534 млн 900 тыс. рублей, расходная — 9 млрд 679 млн 700 тыс. Дефицит бюджета — 144 млн рублей.