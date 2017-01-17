Симферополь, 17 января, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Ситуация на Украине не входит в число условий избранного президента США Дональда Трампа по отмене санкций в отношении России. На это обратил внимание крымских журналистов глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции 17 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Украина выпала за рамки условий Трампа по отмене санкций, обратите внимание. Это сигнал для Порошенко», — уверен Захарченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Дональд Трамп заявил, что в перспективе вероятно «заключение каких-то хороших сделок с Россией». Вашингтон может пойти на снятие санкций с России в обмен на сокращение ядерных вооружений — с обеих сторон.

Читайте также: Трамп озвучил условие для снятия антироссийских санкций

Порошенко согласовал с Трампом дату своей поездки в США

Между тем сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что его встреча с Трампом состоится сразу после его инаугурации, намеченной на 20 января, а их телефонная беседа была «многообещающей».