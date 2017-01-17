Махачкала, 17 января, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В Дагестане на территории двух районов ловят бандитов. По информации пресс-службы оперативного штаба Национального антитеррористического комитета республики, режим контртеррористической операции введен в Буйнакском и Карабудахкентском районах. Соответствующие решение приняло руководство оперативного штаба.

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Как уточнили в ведомстве, в зону КТО попал отдельный участок в двух районах. Особый правовой режим здесь начала действовать с 13:00 17 января. Сотрудники силовых структур и военнослужащие Росгвардии ведут здесь поиск боевиков и их пособников.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня. 17 января, в Дагестане было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов. Перестрелка между боевиком и стражами порядка произошла на улице Махачкалинское шоссе в Хасавюрте. Нападавший убит.