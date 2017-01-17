Киев, 17 января, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Власти Украины считают заявление кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен о том, что Крым — российская территория и что он никогда не был украинским, ничтожным. Об этом сообщили в пресс-службе украинского министерства иностранных дел.

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

«Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчёркивает, что утверждение такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения», — сообщили в украинском ведомстве.

В Киеве отмечают, что не только французские власти, но и «вся международная общественность» встали в вопросе присоединения Крыма к России на сторону Украины. Ле Пен своими высказываниями допустила не только пренебрежение в отношении Устава ООН: она «проигнорировала основные принципы международного права».

Киев предупредил, что «поддержка оккупантов» выльется в дальнейшие преступления против местного населения. По мнению украинского руководства, высказывание Ле Пен служит «интересам третьей страны», ведущей политику оккупации и агрессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах, намерена признать Крым частью России. «Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», — подчеркнула она.