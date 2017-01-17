Ярославль, 17 января, 2017, 15:51 — ИА Регнум. С начала года в Ярославской области уже 16 предприятий подали в органы занятости населения уведомления о планируемой реорганизации и сокращении штатной численности. Численность заявленных к увольнению сотрудников составила 132 человека, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте государственной службы занятости.

Рабочий

При этом в течение 2016 года уведомления о сокращениях подали 713 предприятий и организаций. Общая численность сотрудников, планируемых к увольнению, составила 10 724 чел., однако в реальности были уволены 5676 чел.

«Как показывает практика, увольняют порядка 45% от заявленного. Процесс реорганизации и сокращения обычно приводит к тому, что сотрудник с сокращаемой должности устраивается на другую на том же предприятии. Чаще всего уходят пенсионеры, большинство из которых, получив полагающиеся по закону выплаты, вполне удовлетворены ситуацией», — прокомментировали в департаменте государственной службы занятости населения Ярославской области.

В целом в департаменте отмечают, что в 2016 г ситуация на рынке занятости региона оставалась достаточно стабильной. Уровень безработицы на начало и конец года составил 1,6%, сезонные колебания фиксировались от 1,4 до 1,7%.

По состоянию на 13 января 2017 численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости области, составила 10 246 человек. В течение 2016 года работу нашли 22 663 чел.

На 1 января органы службы занятости располагали 9964 вакансиями, из них 65% — относятся к рабочим профессиям. Из них наибольшим спросом работодателей пользуются: каменщик, маляр, штукатур, плиточник — облицовщик, бетонщик, арматурщик, токарь, плотник, слесарь-ремонтник, повар, швея, продавец, санитарка, уборщик, грузчик, подсобный рабочий. Из специалистов наиболее востребованы инженеры, врачи, воспитатели, медсестры.