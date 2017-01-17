Рязань, 17 января, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Ввоз свинины из Крыма в Рязанскую область ограничен из-за вспышки африканской чумы свиней на полуострове, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление, опубликованное правительством Рязанской области. Кроме того, в правительстве продлили запрет ввоза свинины из Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Московской областей, а также из Кабардино-Балкарской республики и Краснодарского края.

Meditations Свинина

Таким образом, снят запрет на ввоз свинины из нескольких областей, среди которых Тамбовская, Липецкая, Орловская и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 4 января из-за вспышки АЧС на территории Советского района Республики Крым действует режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято в связи с угрозой распространения африканской чумы на территории Советского района — из-за падежа поголовья свиней в Дмитровском сельском поселении.

Летом 2016 года в Рязанской области также вводился режим ЧС. Он был отменен только в июле. При этом уже в конце августа очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории откормочной площадки ООО «Вердазернопродукт», которое является одним из крупнейших свинокомплексов в Рязанской области.