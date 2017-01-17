Вильнюс, 17 января, 2017, 15:48 — ИА Регнум. После заявления министра иностранных дел Латвии о том, что его страна не рассматривает возможности ограничения импорта электроэнергии со строящейся в Белоруссии атомной станции, как это планирует Литва, премьер Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что другие страны оценивают этот проект лишь через экономическую призму.

Lj3.org Строительство БелАЭС

«Латвийская сторона действительно понимает и поддерживает позицию о том, что объект должен отвечать всем требованиям безопасности, требованиям мониторинга международных организаций. (…) Конечно, мы понимаем, что для нас это и политический вопрос, а для других государств больше экономический, и большинство государств смотрит на это через призму собственных государственных и экономических интересов», — заявил сегодня, 17 января, в интервью государственной радиостанции LRT премьер Литвы Саулюс Сквярнялис.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью литовскому агентству BNS ранее заявил, что вопросы безопасности он постоянно поднимает на встречах с представителями Белоруссии и МАГАТЭ, но одновременно добавил, что БелАЭС стала вопросом внутренней политики Литвы, в который он не будет вмешиваться.