Симферополь, 17 января, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Донбасс намерен в полной мере исполнять все Минские договоренности. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко журналистам в Крыму 17 января.

Василий Верещагин, Апофеоз войны

«Пока есть Минск, пока есть надежда решить проблему мирным путём, мы будем цепляться за малейшую возможность», — подчеркнул Захарченко.

«В победу Украины уже Украина не верит. Люди уже доскакались. Мы дали слово, мы будем выполнять договорённости», — заявил журналистам глава ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым 16 января, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 363−1 годовщине Переяславской Рады, воссоединившей Украину с Россией.