Калининград, 17 января, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Калининградский аэропорт «Храброво», где в начале 2017 года произошёл коллапс, вновь лихорадит. Сегодня, 17 января, отменены как минимум 9 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. С большим опозданием вылетел лайнер из Минска (пассажиры были вынуждены сидеть в самолёте более двух часов).

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Задержка рейсов связана с сильным туманом на взлётно-посадочной полосе, уточняет пресс-служба аэропорта.

«Сейчас скопилось большое количество народу. Люди продолжают подъезжать. Все в недоразумении, потому что чёткой картины нет», — цитируют «Вести-Калининград» авиапассажира, находящегося сейчас в здании калининградского аэровокзала.

Известно, что один самолёт, летевший из Москвы, сделал шесть кругов над Калининградом, а затем вернулся обратно в столицу.

ИА REGNUM напоминает, что 3 января в «Храброво» произошло лётное происшествие — аэробус «Аэрофлота» совершил жёсткую посадку, сломав переднюю стойку шасси. Технический персонал калининградского аэропорта не смог оперативно эвакуировать лайнер, в результате чего последовал пассажирский коллапс: не смогли вылететь 2452 пассажира.