Санкт-Петербург, 17 января, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В ходе проведенной департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу минувшей ночью проверки полигона «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти были обнаружены следы подъезда к карте №67 — в котлован слили отходы неустановленного класса опасности. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Забор проб на полигоне «Красный Бор»

Государственный инспектор департамента Росприроднадзора по СЗФО в ночь на 17 января совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Ленобласти и ОМВД России по Тосненскому району осматривал территорию СПб ГУПП «Полигон Красный Бор» после жалоб местных жителей на резкий токсичный запах, распространявшийся со стороны полигона.

Накануне в Главное управление МЧС России по Ленинградской области поступили жалобы на запах газа на территории города Никольское Тосненского района. Спасатели вместе с сотрудниками «Тосномежрайгаз» выяснили, что никаких утечек газа на территории района не было. После этого под подозрение попал полигон «Красный Бор».

Как уточняют в Росприроднадзоре, предположительно, причиной запаха был незаконно слитый в котлован одорант, который используют в качестве сигнального вещества при контроле утечек бытового газа. «Возле котлована ощущается устойчивый запах метил (этил)меркаптана. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Степень опасности распространившегося вещества установят в лаборатории — сейчас инспекторы решают вопрос о передаче образцов на анализ. Пока в Росприроднадзоре не могут подтвердить, что именно зафиксированный на полигоне слив стал причиной жалоб жителей.

К настоящему времени уже отобраны пробы воздуха и отходов из карты №67. Результаты будут известны через полторы-две недели.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам главы комитета государственного экологического надзора Ленобласти Михаила Козьминых, хотя надзорные действия на полигоне «Красный Бор» осуществляет Росприроднадзор, независимо от этого обстоятельства, на прилегающих к полигону территориях уже ведут работу специалисты комитета.

«В ходе проведенной работы установлено, что действия, вследствие которых возник запах, предположительно были проведены на территории «Красного Бора». Мы совместно с природоохранной прокуратурой проведем дополнительные надзорные мероприятия по объекту, включая забор и лабораторный анализ проб атмосферного воздуха», — сообщил Козьминых.

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Как сообщали в конце декабря 2016 года в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, на полигоне «Красный Бор» за последнее время очищены и отремонтированы внутренний и обводной дренажные каналы. Это обеспечит их проточность, позволит избегать застаивания ливневых вод и подтопления территории. Кроме того, на полигоне ликвидированы временные котлованы, которые были созданы для понижения уровня отходов в действующих картах-котлованах.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря.