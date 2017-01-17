Москва, 17 января, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ начала проверку законности покупки ФГУП «Почта России» двух самолетов Ту-204, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Vsemetri.com Форма прокурора

По его словам, проводится проверка законности покупки. До окончания проверки ее материалы не разглашаются.

В «Почте России» отметили, что все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках, передает RNS.

По данным СМИ, два магистральных самолета Ту-204 были приобретены у «Илюшин Финанс Ко» за 3 млрд рублей в июне 2016 года, они получили названия «Петр» и «Екатерина» (в честь Петра I и Екатерины II). «Почта России» владеет самолетами на праве хозяйственного ведения.