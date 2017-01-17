Минск, 17 января, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов выразил надежду на то, что видеоконференция гуманитарной подгруппы по обмену удерживаемых лиц позволит продвинуться в вопросе обмена пленных, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

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«Приходится констатировать, что обращение к президенту Петру Порошенко о проведении амнистии перед Новым годом и Рождеством не было услышано», — заявил Грызлов журналистам, отметив, что позиция России в вопросе освобождения удерживаемых лиц остается неизменной — необходим обмен по схеме «всех на всех».

«Сторона конфликта, которая удерживает больше людей, не должна использовать это обстоятельство как преимущество для давления. Надеюсь, что завтрашняя видеоконференция гуманитарной подгруппы по обмену удерживаемых лиц позволит продвинуться в этом вопросе», — отметил полпред президента России.

Видеоконференция гуманитарной подгруппы по обмену удерживаемых лиц состоится 18 января и будет посвящена обмены пленными на Крещение.

По данным спецпредставителя президента Украины в контактной группе Виктора Медведчука, списки лиц, которых разыскивают стороны конфликта в Донбассе, насчитывают свыше тысячи человек.