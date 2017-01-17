Москва, 17 января, 2017, 15:30 — ИА Регнум. На поддержку российской экономики в 2017 году из бюджета планируется выделить 107,5 миллиардов рублей. С таким заявлением выступил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по обеспечению социально-экономическом развития России сегодня, 17 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По словам Медведева, поддержка касается ряда промышленных отраслей. Как сказал премьер-министр, мероприятия «предполагают дополнительное финансирование, помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год на общую сумму до 107,5 миллиардов рублей».

По словам Медведева, касается поддержка лёгкой промышленности, машиностроения (в том числе автомобильная промышленность). В частности для лёгкой промышленности будут выделены субсидии, компенсирующие часть затрат по обслуживанию кредитов в размере 0,5 миллиардов рублей.

«Я подписал постановление, которое позволяет предоставить в этом году субсидии легкой промышленности на компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов. На эти цели запланированы достаточно существенные средства, более 1,5 миллиардов рублей», — отметил он.

Медведев пояснил, что субсидии помогут уменьшить кредитную нагрузку на предприятия. Таким образом рентабельность производства повысится за счёт снижения стоимости продукции.