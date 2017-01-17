Вашингтон, 17 января, 2017, 15:28 — ИА Регнум. В рамках автосалона в Чикаго, который пройдет в феврале этого года, ожидается презентация новой модели от Hyundai. Предположительно, новым автомобилем окажется кроссовер или внедорожник, сообщает издание Tvoe-avto.com.

Autoforum.cz Hyundai

Дело в том, что дебютантами Чикагского автосалона зачастую становятся именно автомобили сегмента SUV. О том, что новая модель будет представлена в феврале, заявил представитель южнокорейской компании, однако раскрыть подробности он отказался.

Hyundai также покажет в Чикаго серийный вариант пикапа Santa Cruz, концепт которого был представлен еще в 2015 году. Днем начала презентаций моделей в рамках автосалона станет 9 февраля. Издание отмечает, что в минувшем году руководители Hyundai заявили о том, что модельный ряд SUV пополнится тремя новыми моделями.