Минск, 17 января, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Председательство Австрии в ОБСЕ может стать серьезным подспорьем для реализации в 2017 году Минских соглашений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Надеюсь, что серьезным подспорьем в реализации в этом году Минских соглашений станет председательство Австрии в ОБСЕ. Позиция этой страны в отношении конфликта на юго-востоке Украины отличается реализмом и конструктивностью», — заявил Грызлов, отметив, что специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик является гражданином этой страны.

«Несмотря на имеющиеся трудности, верю и надеюсь, что работа контактной группы в наступившем году будет более результативной и успешной», — сказал полпред президента России.

Комментируя состоявшееся накануне первое в 2017 году заседание контактной группы, Грызлов с сожалением констатировал, что ситуация вокруг Донбасса остается сложной. «Основная причина — сохраняющееся нежелание украинской стороны приступить к выполнению политических пунктов Минских соглашений, которые, как я неоднократно говорил, должны осуществляться параллельно с мерами в области безопасности», — сказал он.

Отметим, что риторика Киева, отказывающегося обсуждать политические вопросы, не меняется. На днях представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская в очередной раз дала понять, что не собирается всерьез обсуждать в Минске тему выборов в республиках Донбасса.