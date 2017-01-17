Москва, 17 января, 2017, 15:22 — ИА Регнум. На текущий момент тенденция достижения паритета USD/RUB и EUR/RUB сохраняется, уверен аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 17 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Как и ранее, фактором, влияющим на такую динамику, является значимая разница в политике двух регуляторов: ФРС США и ЕЦБ. С одной стороны, мы видим явный рост американской экономики. Во-первых, ключевые макроэкономические показатели демонстрируют позитивную динамику. ВВП вырос на 3,5%, безработица колеблется на приемлемом уровне 4,7%, число первичных заявок на получение пособий по безработице устойчиво снижается, средняя почасовая заработная плата растет, и, конечно, индекс потребительских цен вплотную приблизился к ключевому таргету в 2%, на который ориентируется ФРС США», — отметил аналитик.

Во-вторых, еще одним ориентиром и драйвером усиления роста американской экономики он назвал Дональда Трампа, который, судя по предвыборной риторике, планирует расширить фискальное стимулирование в США.

«Стоит отметить хотя бы его заявления о финансирования инфраструктурных проектов на 1 трлн долларов. В случае реализации его политики стоит ожидать усиления инфляции. В целом оснований не верить ему пока нет. Более того, ФРС США закладывает его действия в будущую кредитно-денежную политику. На это указывает и ранее озвученный прогноз регулятора повысить процентную ставку за 2017 год два-три раза. Безусловно, текущая динамика будет способствовать будущему укреплению доллара», — пояснил Капустянский.

С другой стороны, он указал на ситуацию в Европе: «Макроэкономические показатели лишь недавно начали демонстрировать рост, однако его темпы куда ниже, чем в США. Например, рост ВВП в прошлом году составил лишь 1,7%. Кроме этого, ЕЦБ расширил срок программы количественного смягчения до конца 2017 г. Она составит 540 млрд евро. Вдобавок ЕС будут сотрясать будущий Brexit и усиление антиевропейских настроений. Помимо этого, в любой момент может обостриться банковский кризис. Все эти факторы будут давить на единую европейскую валюту и, как следствие, способствовать падению пары EUR/USD».

Аналитик уверен, что если все описанные выше события будут воплощены в жизнь, стоит ждать падения евро к рублю при одновременном росте доллара к российской валюте. На определенном временном промежутке это приведет к паритету валютных пар USD/RUB и EUR/RUB. Что касается сроков, то они будут зависеть в основном от скорости реализации политики ФРС США, ЕЦБ и Дональда Трампа, полагает Иван Капустянский. Он не исключает, что это произойдет уже в 2017 году.

«На каких уровнях будет находиться рубль, в большей степени зависит от роста российской экономики. Если ВВП ускорит рост, а цены на нефть продолжат восстанавливаться, то в момент паритета евро и доллара рубль окажется в районе отметки 60. При худшем сценарии возможны сдвиги в район отметки 70», — добавил он.

Отметим, что к вопросу о паритете доллара и евро аналитики возвращаются периодически. Так, уже в конце 2016 года ожидания подогревались ожидаемым падением евро.

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Аналитик ГК EXNESS (Группа компаний EXNESS) Сергей Кочергин месяц назад заявил, что в первом квартале 2017 года основные резервные валюты — доллар и евро могут вырасти до 65 рублей и выйти в паритет на этой отметке.

Официальный курс доллара на 18 января снижен на 20,52 копейки и составил 59,4015 рубля. Евро, напротив, подорожал на 5,56 копейки — до 63,2864 рубля.