Москва, 17 января, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW возобновит поставки в Россию всех моделей премиум-сегмента, ранее приостановленные в связи с необходимостью оснащения автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом журналистам сообщила директор компании BMW Group Russia Елена Смирнова.

Alexas_Fotos Белый BMW

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам года, она заявила о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на все модификации. Это позволяет вновь поставлять в Россию автомобили премиум-сегмента, несмотря то, что с 2017 года установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является обязательной.

Елена Смирнова пояснила, что ввоз ряда моделей на российский рынок возобновится по действующему сертификату, то есть без сертификата, включающего в себя систему экстренного реагирования. Речь идет о кабриолетах четвертой и шестой серии, моделях BMW M3 и BMW i8. Что касается автомобилей с установленной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», их поставки начнутся в 2019 году.

Ранее подразделение немецкого концерна в России отказалось от оснащения некоторых моделей системой экстренного реагирования при авариях по причине нерентабельности. С 2017 года ввоз на территорию России автомобилей, не оснащенных системой, становится невозможным.