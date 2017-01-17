Севастополь, 17 января, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Средства, выделенные Севастополю в 2016 году по федеральной целевой программе социально-экономического развития, освоены на 67%. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

«В ноябре прошлого года были внесены изменения в программу и график освоения. В итоге Севастополю были доведены денежные лимиты в размере 606,8 млн рублей. Освоено 411,25 млн рублей, что примерно составляет 68% освоения, — сказал Никитченко. — По ряду объектов исполнение было перенесено на первый квартал 2017 года».

Он пояснил, что на начало 2016 года предполагалось, что Севастополю будут доведены финансовые лимиты в объеме 1,5 млрд рублей. Планировалось начать проектные работы по объектам инженерной инфраструктуры, социальной сферы и другим направлениям — всего по 46 объектам.

В середине года анализ исполнения показал, что полное освоение предполагаемых средств будет «не реалистично». После этого, как уточнил Никитченко, произошла корректировка программы, план освоения работ был пересмотрен, для того чтобы избежать «неосвоения и потери денег».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре власти города признали, что по ФЦП освоено лишь 45,9 млн рублей, что составляет 4,9% — заместитель губернатора Дмитрий Гладский назвал ситуацию «низкой и позорной».

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Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявлял о 2% исполнения ФЦП и потребовал от министерства экономического развития РФ и Федерального государственного казначейства РФ провести мониторинг объектов.

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