Чебоксары, 17 января, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В 2016 году на вторичном рынке жилья в регионах Поволжья, за исключением Башкирии, цены снизились. Лидирующие позиции по темпу снижения заняли Чувашия и Мордовия, сообщили ИА REGNUM в аналитическом центре SRG.

9r.ru Данные по регионам Поволжья

В прошедшем году рынок жилья в Приволжском федеральном округе демонстрировал отрицательную динамику. Максимальное снижение зарегистрировано в Чувашии, где по сравнению с началом 2016 года цены упали на 7,8% (или на 3,3 тыс. рублей) и на конец года средневзвешенная стоимость 1 кв. метра на вторичном рынке недвижимости составила 39,3 тыс. рублей.

Также значительное снижение зафиксировано в Мордовии (на 5,3%, или на 2,5 тыс. рублей) и Самарской области (на 5,2%, или на 2,7 тыс. рублей), где средняя стоимость квадратного метра к концу прошлого года установлена соответственно на уровне 44,7 тыс. и 49,1 тыс. рублей. В Марий Эл и Саратовской области снижение составило 4,1% (в абсолютном выражении — 1,6 тыс. рублей), средняя цена жилья — соответственно 37,9 тыс. и 36,8 тыс. рублей.

В остальных регионах Поволжья цены на «вторичку» уменьшились в пределах 0,5−3,1%, в абсолютном выражении — от 250 рублей до 1,7 тыс. рублей за 1 кв. метр.

За 2016 год увеличение средневзвешенной стоимости «квадрата» жилой недвижимости зафиксировано только в Башкирии. Здесь средняя стоимость квадратного метра выросла на 1,9% (или на 897 рублей), и на декабрь 2016 года оказалась равной 48,6 тыс. рублей.