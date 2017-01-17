Киев, 17 января, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Потери украинской экономики, вызванные транзитными ограничения по российской территории, составили порядка миллиарда долларов, или два процента ВВП Украины. С таким заявлением выступил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань в интервью «Общественному радио».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Довгань, комментируя сегодняшнее состояние украинской экономики, констатировал сложность положения. «Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов — это около 2% ВВП», — сказал он.

Украинский чиновник пояснил, что речь, прежде всего, идёт о потерях экспортёров, лишившихся рынка, и о перевозчиках. При этом Довгань сказал, что Киев оспаривает во Всемирной торговой организации ограничительные меры, введённые Россией.

Напомним, с начала прошлого года Россия приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли. С 1 января 2016 года Москвой введены таможенные пошлины для защиты рынка от беспошлинных европейских товаров.

С нового года украинские товары, которые транспортируются в Казахстан через российскую территорию, проходят через установленные пропускные пункты. Транзит возможен лишь по определённому маршруту. Аналогичные ограничения введены на транзит украинских товаров в Киргизию — с 3 июля.