Владимир, 17 января, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача скорой помощи, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, из-за ошибки врача умерла трехлетняя девочка.

Vladnews.ru Задержание врача

По версии следствия, в декабре 2015 года в Муромскую станцию скорой помощи поступил вызов к ребенку, который задыхался. Сообщение было передано врачу-педиатру, которая перед тем, как выехать, должна была проверить укомплектованность бригады скорой помощи и получить недостающие препараты. Этого женщина не сделала. Также, узнав, что в машине нет бензина, женщина не попросила заменить автомобиль, а предложила водителю заехать на заправку. В результате до ребенка скорая ехала 39 минут.

Кроме того, следствие считает, что, приехав на вызов, женщина диагностировала у ребенка стенозирующий ларингит и выбрала неправильную тактику лечения. Вместо того чтобы использовать кислородотерапию, провести клиническое исследование и интубацию трахеи прямо на месте, врач повезла ребенка, находящегося в тяжелом состоянии, в больницу. Девочка умерла в автомобиле. Позже врач созналась, что просто не умеет делать интубацию трахеи, поэтому и приняла такое решение.

«Следователем проведен значительный объем мероприятий, в том числе допрошено свыше 20 свидетелей, проведены комплексная судебно-медицинская экспертиза, сравнительные теоретические и научные исследования, получены компетентные выводы трех медицинских экспертов, данные системы ГЛОНАСС с фиксацией маршрута движения автомашины скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время дело будет передано в суд.