Санкт-Петербург, 17 января, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Максимальная высота будущего моста через Малую Неву в районе острова Серный в Санкт-Петербурге будет снижена с 90 до 44 метров. Это объясняется изменениями в региональном законодательстве, регулирующими сохранение архитектурного и культурного наследия, сообщили 17 января в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. При этом характеристики переправы не пострадают.

Krti.gov.spb.ru Проект моста через остров Серный в Петербурге

Мост в районе острова Серный (между Васильевским и Петровским островами в дельте Невы) спроектирован с вантовой частью, он начинается на перекрестке с Уральской улицей и заканчивается Ждановской набережной, включает в себя расширение Ремесленной улицы и полную реконструкцию Ждановского моста. Длина моста составит 923 метра (1,25 км с подходами), с шестью полосами автомобильного движения, тротуаром и велосипедной дорожкой.

Проект моста через остров Серный был выполнен в 2005—2007 гг., скорректирован в 2013—2014 гг., получил положительное заключение экологической и государственной экспертиз. Однако в июле 2016 года была принята последняя редакция закона Санкт-Петербурга №820 «О границах зон охраны объектов культурного наследия и режимах использования земель в границах указанных зон», в связи с чем потребовалось ограничить высоту пилона моста.

Специалисты АО Институт «Стройпроект» справились с этой задачей: в скорректированном проекте высота пилона была понижена до 44 метров. Чтобы сохранить все расчетные параметры моста, внесены изменения в рисунок связей, систему вант и схему пролета.

Строительство моста обусловлено существующими обязательствами по подготовке города к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Изменения проекта позволят завершить сооружение моста в районе острова Серный в срок.

Как сообщает издание «Петербургский дневник», предполагается, что к ЧМ-2018 Серный мост станет частью бессветофорного движения от аэропорта «Пулково» до стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове.

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