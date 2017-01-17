Нижний Новгород, 17 января, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде начинается судебный процесс в отношении создателей «концлагеря для собак», обнаруженного осенью 2016 года в доме №51 по улице Левинка. Официально это был пункт временного содержания животных, управление которым вело ООО «ЭБС» и в деятельности которого было выявлено множество нарушений.

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Среди таких нарушений, в частности, полное отсутствие корма для животных, содержание их в неотапливаемом помещении без водопровода и канализации.

Препараты для эвтаназии применялись в завышенных дозах, в результате чего животные испытывали страдания. Кроме того, в пункте передержки использовались препараты, недопустимые при проведении гуманной эвтаназии.

Трупы животных утилизировались ненадлежащим образом.

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Комитет госветнадзора Нижегородской области обратился в суд с иском о запрете деятельности ООО «ЭБС». Первое судебное заседание состоится 18 января 2017 года в Московском районном суде Нижнего Новгорода.

Пока это единственное судебное разбирательство, начатое после того, как был обнаружен «концлагерь для собак». Расследование уголовного дела по ч.1 ст.245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») еще не завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункте временного содержания убивали абсолютно здоровых животных, которые доставлялись в «концлагерь» из города Выкса и Кстовского района.

В нарушение законодательства о ветеринарии у «ЭБС» отсутствовала возможность проведения лечения и стерилизации поступивших собак. Все содержавшиеся животные по истечении 10 дней подвергались эвтаназии в соответствии с заключением ветеринарного врача как агрессивные или больные. Однако по результатам проведенного исследования останков животных установлено, что заболеваний, которые могут являться показаниями к эвтаназии, у них нет.

При проведении эвтаназии применялись препараты, не являющиеся специально предназначенными средствами для этих целей.

На момент обнаружения «концлагеря» в нем находилось более 20 собак с признаками истощения. Здесь же лежали трупы уже умерших животных.