Москва, 17 января, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждены правила предоставления субсидий организациям лёгкой промышленности на увеличение объёмов производства продукции, сообщается на сайте правительства РФ.

Smolnarod.ru Деньги

Размер субсидии — 70% суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную, исходя из 70%-ной ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты процентов по кредиту.

Субсидии будут предоставляться организациям, прошедшим конкурсный отбор. Критерии отбора — степень роста объёмов реализации товаров лёгкой промышленности и соотношение годового объёма производства товаров лёгкой промышленности и размера запрашиваемой субсидии.

В федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрены средства в размере 565,45 млн рублей.

Субсидирование процентных ставок по кредитам позволит предприятиям лёгкой промышленности получать кредитные ресурсы по приемлемым для них ставкам, привлечь дополнительные денежные средства в оборотный капитал, повысить рентабельность и снизить себестоимость продукции, сохранить рабочие места.