Ставрополь, 17 января, 2017, 14:49 — ИА Регнум.



Gazeta-n1.ru Папка «Дело»

В городе Пятигорске Ставропольского края директор коммерческой фирмы попал под уголовную статью о невыплате заработной платы.

Следствие предполагает, что глава фирмы не платил зарплату более 30 работникам с июля по декабрь 2016 года. В общей сложности он задолжал людям более 3 млн рублей.

Сейчас следствие изучает бухгалтерскую документацию организации. Ведется расследование дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Отметим, что по данным на 1 декабря 2016 года задолженность по зарплате крупных и средних предприятий в крае составила 4,2 млн рублей.

Ранее в прокуратуре Ставрополья озвучивалось, что за 9 месяцев 2016 года в крае было выявлено более 7 200 нарушений в сфере оплаты труда.

В суды направлены иски о взыскании более 18 млн рублей долга. В отношении руководителей фирм были возбуждены четыре уголовных дела по фактам невыплаты свыше трех месяцев заработной платы.