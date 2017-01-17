Брейтово, Ярославская область, 17 января, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Жители сельской глубинки в Ярославской области топят печки-буржуйки, чтобы обогреть свои квартиры. При этом они еще вынуждены платить за центральное отопление, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном исполкоме ОНФ.

Onf.ru «Буржуйка» в доме

Дом №1 по улице Сорокина в деревне Ульяниха Брейтовского района — настоящий коммунальный кошмар для его жителей. Люди жалуются, что, несмотря на центральное отопление, в квартирах настолько холодно, что приходится использовать печи-буржуйки. Дом был построен в 70-х гг прошлого века, и уложенные в один кирпич стены не держат тепло, рассказали в Ярославском ОНФ.

«У нас с мужем небольшая двухкомнатная квартира. В декабре с учетом соцподдержки мы заплатили за отопление 1 тыс. 300 руб. Еще и дрова покупаем: на зиму уходит полторы тракторных телеги по 5 тыс. руб. Если печку не топить — замерзнем: даже когда мороз не сильный, выше 8−10 градусов тепла в квартире не бывает. Печка у нас лет 30 уже, только она и спасает», — рассказала пенсионерка, проживающая в доме №1 по улице Сорокина.

Кроме того, в доме нет и газоснабжения. Местные жители пользуются газовыми баллонами, которые хранят на балконах. Активисты Ярославского ОНФ отмечают, что подобная ситуация наблюдается и в ряде других домов поселка. Люди поставлены в такие условия, что вынуждены нарушать правила пожарной безопасности и рисковать жизнью, подчеркивают общественники.

Как выяснилось, органы местного самоуправления находятся в курсе проблем дома № 1 по улице Сорокина. При этом они используют здание для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Так, местные власти купили здесь квартиру для женщины-инвалида II группы, которая до ухода на пенсию почти 30 лет отработала сельской учительницей и с середины 1990-х гг. добивается получения нового жилья.

После того, как активисты ОНФ вмешались в ситуацию, чиновники согласились, что проблемы дома в Ульянихе необходимо решать.

«Надо качественно подготовить систему теплоснабжения к следующему отопительному сезону, чтобы батареи действительно грели, а не стояли для вида, и рассмотреть вопрос об утеплении фасада. Кроме того, нужно установить на улице металлические шкафы для безопасного хранения газовых баллонов. Эксперты ОНФ будут держать на контроле решение этих вопросов», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.