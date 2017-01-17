Москва, 17 января, 2017, 14:40 — ИА Регнум. В течение 2017 года более 80 московских улиц будут реконструированы. Планируется реконструкция и строительство новых парков, ремонт московских дворов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседания президиума московского правительства сегодня, 17 января.

Александр дейнека. Москва. 1953

Собянин отметил, что масштабные мероприятия по улучшению облика российской столицы были проведены в минувшем году. На новый год запланирован не меньший объём работ.

«Будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, создано более 50 новых парковых территорий», — уточнил мэр Москвы.

По словам Собянина, в новом году в Москве обустроят и отремонтируют свыше трёх тысяч дворов города. Хорошее состояние уже отремонтированных дворов будет поддерживаться своевременным ремонтом.

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