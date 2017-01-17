Ставрополь, 17 января, 2017, 14:39 — ИА Регнум.



Суд

В Ставропольском крае под уголовную статью попал виновник беременности 15-летней школьницы. Парень вступал в связь с девочкой, заведомо зная о ее возрасте.

В Петровском районе завершено расследование в отношении 21-летнего местного жителя. Следствие предполагает, что он в автомобиле вступал в половую связь с 15-летней девочкой.

Возможно, преступление не вышло бы на свет, если бы девочка не забеременела. Она обратилась в больницу, после чего началось расследование в отношении парня.

Дело передано в суд. Парню предстоит ответить по закону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Отметим, что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних нередки на Ставрополье. Эта категория преступлений составляет большинство среди всех преступлений против подростков.