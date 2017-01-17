Берн, 17 января, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Во вторник, 17 января, в швейцарском Давосе стартовал ежегодный Всемирный экономический форум. Как сообщает «Говорит Москва», открыл мероприятие председатель КНР Си Цзиньпин.

Davoserferien.ch Давос

«Си Цзиньпин открыл Всемирный экономический форум в Давосе, — говорится в сообщении. — Китайский лидер впервые выступает на этом мероприятии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 по 20 января 2017 г. в швейцарском Давосе будет проходить Всемирный экономический форум.

В качестве основной темы форума заявлено «Ответственное лидерство» — главным вопросом ежегодной встречи бизнес-элиты и мировых лидеров станет избрание миллиардера Дональда Трампа новым президентом США, инаугурация которого совпадает с днем закрытия форума.

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