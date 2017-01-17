Москва, 17 января, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Количество ФАПов с 2012 года несколько уменьшилось, но при этом появились новые структуры, которых до сих пор не было, — это сельские врачебные амбулатории, и в три раза увеличилось количество офисов врачей общей практики на селе. Об этом сегодня, 17 января, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили в Минздраве РФ.

Николай Пластов. Доктор. 1966

«Если посмотреть в целом, то количество объектов сельской медицины увеличилось с 2012-го по 2015 год на 15%. У нас сейчас работает более 37 тыс. ФАПов и более 4 тыс. сельских врачебных подразделений. То есть в общей сложности более 41 тыс. объектов», — привел цифры Скворцова.

«В 2015 году мы создали геоинформационную систему, которая позволяет выводить на карту все населенные пункты с обновляемой численностью населения, всю транспортную инфраструктуру, а также послойно изображать медицинские организации с учетом их профилей и уровней. Таким образом, открываются возможности выделять на карте те населенные пункты, в которых граждане имеют риски неполучения в срок медицинской помощи, и профилактировать возникновение подобных ситуаций», — пояснила глава Минздрава.

По ее словам, «они есть практически в каждом регионе. По каждому субъекту у нас есть перечень населенных пунктов, в которых имеются такие риски. В связи с этим в каждом регионе России составлена дорожная карта по устранению дефектов, выявленных при анализе геоинформационной системы».