Киев, 17 января, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Глава Украины Пётр Порошенко надеется на содействие председателя КНР Си Цзиньпина в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом 17 января сообщается на официальном сайте украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе», — отмечено в сообщении.

Встреча Петра Порошенко и Си Цзиньпина состоялась в рамках участия сторон во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Президент Украины также заявил о заинтересованности Киева в расширении экономического и политического сотрудничества двух государств. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил о поддержке Пекином «территориальной целостности и суверенитета Украины» и «выбора украинского народа».