Иркутск, 17 января, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области сделает окончательные выводы по ситуации в Вихоревке после завершения расследования Следственным комитетом РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 января, заявил председатель правительства региона Александр Битаров.

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По его словам, ситуация с началом отопительного сезона в городе Вихоревка в 2016 году «была доведена до критической». В связи с этим бюджету области нанесен «определенный ущерб». «Окончательные выводы будем делать после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. На мой взгляд, нанесен ущерб бюджету Иркутской области. С 2010 года в тепловые сети, котельную Вихоревки было вложено 125 млн рублей. Даже если половину этой суммы в котельную вложить, она должна работать как часы, а мы латаем все четыре котла по очереди — где-то кто-то очень «качественно освоил» эти деньги», — цитирует Битарова пресс-служба областного правительства.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в Вихоревке стабилизирована. До конца февраля в город должны доставить два новых твердотопливных водогрейных котла, которые были куплены на Бийском котельном заводе в Алтайском крае. В середине марта планируют начать демонтаж одного из старых котлов.

Кроме того, Битаров попросил журналистов «не подогревать ситуацию, случившуюся в населенном пункте Братского района». «Вы жаждете больше крови? Министра нет, замминистра, который курировал котельные, нет, первого замминистра нет… Если всех уволить, толку не будет. Некоторые кадровые вопросы нам надо было гораздо раньше решить. Я министерству жилищной политики, энергетики и транспорта дал поручение направить все материалы по этому делу в следственные органы, чтобы там расставили точки над «i», — заявил чиновник.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ситуация с прохождением отопительного сезона в Вихоревке вызвала большие вопросы у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса. В декабре 2016 года он побывал в городке и был шокирован увиденным: «Ситуация с отоплением и горячим водоснабжением в Вихоревке очень грустная». После этого он сделал вывод, что «необходимо принимать и кадровые решения — если люди не справляются со своими обязанностями, занимаемый пост нужно покидать».

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Напомним, из-за проблем с отопительным сезоном в Вихоревке в ноябре 2016 года ввели режим ЧС. По данным областных властей, такая ситуация возникла потому, что эксплуатирующая организация в течение длительного срока не могла стабилизировать работу угольной котельной «Водогрейная», от которой зависит теплоснабжение 40% многоквартирных домов населенного пункта. Режим ЧС отменили в начале декабря.

Вихоревка — город в Братском районе Иркутской области с населением около 21,5 тыс. человек.