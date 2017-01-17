Орск, Оренбургская область, 17 января, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области к строителям, объявившим голодовку, могут присоединиться еще 50 человек. Об этом трое голодающих объявили в городской администрации на встрече с директором компании «Ремонтно-строительный центр» (РСЦ) Сергеем Дмитриевым, который должен им денег. По словам голодающих, среди недовольных есть даже те, кто готов зашить себе рот, чтобы привлечь внимание к проблеме, сообщает портал orsk.ru.

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Стоит отметить, что первым на акцию протеста вышел Максим Матвеев, затем к нему присоединились еще двое. Голодовка длится седьмой день.

Матвеев утверждает, что ему задолжали 800 тыс. рублей. Дом был сдан еще летом 2016 года, однако расчет за выполненные работы до сих пор не получен.

Руководитель «Ремонтно-строительного центра» Сергей Дмитриев заявил, что у организации нет юридических оснований для выплаты требуемых Матвеевым денег, поскольку мужчина не предоставляет необходимые документы. Кроме того, к Матвееву есть претензии по качеству работ. В Кувандыке его бригада выполняла капремонт кровли жилых домов. Крышу вскрыли на нескольких домах (тогда как ремонт должен осуществляться участками), в результате из-за дождей произошел потоп в квартирах. Последовали иски жильцов по поводу возмещения ущерба. Также Дмитриев утверждает, что от Матвеева не поступил отчет по расходованию средств по корпоративной карте.

После появления интервью с Дмитриевым в СМИ Максим Матвеев написал заявление в полицию за клевету. По словам строителя, руководитель строительной компании несколько раз солгал, сообщает orsk.ru.

С Сергеем Дмитриевым на прошлой неделе встречался губернатор области Юрий Берг. Проверку проводит прокуратура. Разным субподрядчикам Дмитриев должен от 70 тысяч рублей до нескольких миллионов. Его компания занималась капитальным ремонтом домов и строительством домов для переселенцев из аварийного и ветхого жилья, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Напомним, что это не первая голодовка строителей, недовольных своих финансовым положением. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новотроицке в октябре 2016 года несколько человек организовали акцию протеста в подвале дома, требуя от Дмитриева расчета. Тогда в ситуацию вмешался глава Оренбургской области.

По словам Сергея Дмитриева, за невыплату заработной платы Максиму Матвееву его привлекли к уголовной ответственности. Задолженность в размере 100 тыс. рублей «РСЦ» выплатило. В суде было приятно мировое соглашение, и уголовное дело прекратили. Помимо этого, трудовой инспекцией выносились постановления о наложении штрафа на общую сумму примерно 35 тыс. рублей

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