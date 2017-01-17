Улан-Батор, 17 января, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В Улан-Баторе на трое суток введен запрет на алкогольные напитки. С 17 по 20 января их нельзя продавать ни в магазинах, ни в ресторанах и кафе. Такое решение было принято из-за случая массового отравления.

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16 января в столичном районе Баянгол были обнаружены тела сразу пяти человек. По данным полицейского управления города Улан-Батора, причиной смерти могло стать отравление суррогатным алкоголем. Окончательное заключение по этому делу будет вынесено 20 января, и до этого времени в столице Монголии запрещена продажа всех видов алкогольных напитков.

Напомним, в 2008 году в столичном районе Багануур водка местного производства «Азийн чоно», в составе которой был позднее обнаружен метиловый спирт, стала причиной смерти 15 человек. На новогоднем корпоративе компании-производителя «Азийн чоно» директор предприятия угостил рабочих этой водкой, представив ее как новый бренд фирмы. В результате 15 человек скончались и более 90 были госпитализированы в тяжелом состоянии.