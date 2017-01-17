Грозный, 17 января, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о том, что подозреваемый в связях с боевиками Алихан Музаев был его личным охранником, сообщает Russia Today.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

По его словам, Музаев никогда не входил в охрану главы Чеченской Республики или какого-либо другого чиновника. «Не выполнял этих функций никогда! Был в роли обыкновенного сторожа», — сказал Кадыров.

Он уточнил, что работа продолжается, поэтому пока других деталей нет.

Ранее СМИ сообщили, что убитый во время задержания бывший сотрудник правоохранительных органов Музаев был охранником Кадырова.