Москва, 17 января, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Информатизация стала «связующим звеном» между учреждениями здравоохранения различных уровней. Обеспечены компьютерной техникой не только стационары, но и первичное звено здравоохранения, а также началось внедрение телемедицинских технологий. Об этом сегодня, 17 января, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили в Минздраве РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«Например, обязательным элементом сосудистой программы стала телемедицинская связь между первичными межмуниципальными отделениями и региональными сосудистыми центрами — учреждениями третьего уровня. Эта связь позволила консультировать в любое время суток в ситуации, когда есть данные с приборов, но нет квалифицированного специалиста, чтобы их расшифровать. Благодаря оперативной телемедицинской консультации в течение пяти минут можно понять, как правильно оказывать помощь больному», — пояснила Скворцова.

«По итогам девяти месяцев 2016 года компьютерным оборудованием обеспечено около 457 тыс. рабочих мест врачей, или 65% от необходимого количества. Это позволяет врачам иметь связь со всеми информационными медицинскими базами. Кроме того, это существенно упрощает работу врача с документацией и высвобождает время на непосредственную работу с больными. Наш план — к концу 2018 года достичь 98% покрытия информатизацией всех рабочих мест врачей», — отметила глава Минздрава.