Санкт-Петербург, 17 января, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В церковный праздник Крещения Господня, 19 января, в Санкт-Петербурге ожидается снег, переходящий в дождь, а также усиление ветра до 15 метров в секунду и плюсовая температура. Об этом сегодня, 17 января, сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Цыплаков. Мороз и солнце

«Погода не очень благоприятная с точки зрения крещенских морозов. Сейчас неустойчивая ситуация, слабо морозная погода в ближайшие два дня. Относительно спокойная, чтобы подготовиться и сделать купели. Но атмосферный фронт приходит с запада с теплым воздухом. К нулю часов 19 числа в Петербурге будет нулевая температура воздуха и ожидается дальнейшее повышение температуры в течение дня», — сообщил Колесов.

По его словам, в ночные часы на Крещение ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Основным неблагоприятным фактором будет усиление ветра, оно произойдет уже 18 января. 19-го числа ветер достигнет в порывах скорости 15 метров в секунду. При этом также ожидается поднятие уровня воды в Неве до метра или чуть выше.

«Не повезло, что попало на 19-е число. 20-го января ночь будет еще теплая, а после начнется похолодание», — добавил Колесов. Впрочем, перепады температуры обойдутся без сильных морозов.

Как подчеркнул заведующий ожоговым отделением №1 отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Павел Крылов, метеоусловия, действительно, крайне неблагоприятны, поскольку при сильном ветре можно получить переохлаждение даже при плюсовой температуре. Не рекомендуется окунаться в купели лицам с воспалительными и хроническими заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной нервной и периферической системы, а также с любыми обострениями заболеваний.

Также с осторожностью нужно подходить к купанию в купели маленьких детей, учитывая неполную сформированность системы терморегуляции.

Начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин пообещал ужесточить порядок допуска граждан к купелям. «По пять человек на каждую купель будем задействовать. Вся система будет переведена в режим повышенной готовности. Всего более тысячи человек личного состава будет задействовано для обеспечения безопасности данного мероприятия. Будут установлены места для обогрева, будут работать медики», — рассказал он.

Также глава ведомства подчеркнул, что будут предприниматься все меры, чтобы не допустить лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к местам крещенского купания.

По словам Аникина, в прошлом году в крещенских купаниях приняло участие порядка 68 тысяч человек. Было всего два обращения к медикам, людям моментально была оказана помощь, и никто даже не был госпитализирован.

Глава ГУ МЧС добавил, что, несмотря на прогноз погоды на Крещение, толщина льда достаточная. Но будут предприняты дополнительные меры безопасности — спасатели будут внимательно следить за состоянием уровня воды, уровнем припая.

«Церковь не призывает никого идти и окунаться в купель. Окунание в купели — это скорее благочестивый народный обычай. Но если человек не понимает сакрального смысла в этом омовении, то это не более чем спортивная процедура, не имеющая ничего общего с церковным праздником», — добавил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» подворья Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря иерей Богдан Полевой.