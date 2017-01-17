Москва, 17 января, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Футболист Александр Головин, выступающий за московский клуб ЦСКА, восстановился после болезни. Об этом сообщается во вторник, 17 января, в официальном микроблоге «красно-синих» в Twitter.

Дмитрий Голубович Александр Головин

«Александр Головин восстановился после болезни и примет участие в сегодняшней тренировке», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 ноября 2016 г. пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ) сообщила, что футбольный полузащитник Александр Головин признан лучшим молодым спортсменом РФПЛ.

По итогам голосования, талантливый спортсмен набрал 277 баллов, опередив более чем в 2 раза ближайшего преследователя.