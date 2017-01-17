Веллингтон, 17 января, 2017, 13:50 — ИА Регнум.



sebastian_photos Морской лев

На этой неделе стартовала ежегодная экспедиция на субарктические острова Окленд для оценки популяции белошапочного альбатроса и новозеландских морских львов в этом отдаленном регионе, сообщает New Zealand Herald.

Белошапочный альбатрос встречается только в Новой Зеландии и гнездится на территории архипелага Окленд. Исследование предполагает облет территории на вертолете, в процессе которого ученые проведут оценку популяции этих редких птиц.

Девятая ежегодная перепись белошапочных альботросов проводится в сотрудничестве с Департаментом охраны природы, Советом по охране морепродуктов Новой Зеландии, рыболоведческой организации Deepwater Group и Министерства основных отраслей промышленности.

Параллельно будет вестись перепись особей новозеландского морского льва — самого редкого вид морского льва в мире, две трети новых особей которого рождаются на Оклендских островах. Проект был запущен в 1996 году при поддержке Департамента охраны природы.