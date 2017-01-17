Ярославль, 17 января, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Расходы бюджета Ярославской области в минувшем году по состоянию на 31 декабря составили 55,6 млрд рублей при плане в 62,7 млрд. Таким образом план был не выполнен на 7 млрд 93 млн рублей, исполнение составило 88,7%. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Более всего в абсолютном выражении были недофинансированы такие программы как «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области», «Развитие здравоохранения в Ярославской области» и «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области».

Наиболее впечатляющей выглядит цифра неисполнения дорожно-транспортной программы. Она не получила 2 млрд 337 млн рублей от плана, объем финансирования составил лишь 66,1%. Это один из худших показателей среди всех программ. ИА REGNUM не раз писало о скандалах в сфере дорожного хозяйства Ярославской области — несвоевременный и некачественный ремонт дорог и дворов, проблемы с компенсациями за пассажирские перевозки и так далее. Вероятно, свою роль сыграла и программа «Благоустроим область к юбилею», в рамках которой также ремонтировались дороги и дворы.

На втором месте по неисполнению — программа здравоохранения, которая не исполнена на 1 млрд 256 млн рублей от плана. Существенный объем средств не получило образование — 656 млн рублей.

Также на существенные суммы недофинансированы программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» (528 млн), «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области"(474 млн), «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» (366 млн). Существенную сумму не получила программа «Местное самоуправление в Ярославской области» — 323 млн рублей, при чем в относительном выражении это худший результат — лишь 33% от плана.

Лучше всего финансировалась программа «Социальная поддержка населения Ярославской области» — ее исполнение составило почти 99%. Большинство расходов этой программы являются защищенными и первоочередными. Почти по плану профинансирована программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» (92,4%).В относительном выражении хорошо выглядит и программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» — 96,01%.

Данные по исполнению бюджета 2016 года пока являются предварительными, окончательные итоги не подведены. Неизвестно, какая часть из недофинансированных программ исполнена, но не оплачена, а какая не исполнена вообще. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Ярославской областной думе, значительная часть этих средств — задолженность областного бюджета перед получателями денег, как государственными, так и муниципальными и частными.

При этом по федеральным средствам исполнение бюджета было выше, чем по региональным — 92,3%. При плане в 5,3 млрд рублей было израсходовано 4,9 млрд. Впрочем, произошло невыполнение по вине федеральной власти, или региональных и местных распорядителей бюджетных средств, неизвестно.