Данков, Липецкая область, 17 января, 2017, 13:40 — ИА Регнум. В городе Данкове (Липецкая область) на девятилетнюю школьницу с крыши учебного заведения упала снежная глыба. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, по данному факту проводится доследственная проверка.

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По данным следствия, днем 16 января после окончания занятий в лицее города Данкова девочка вышла из здания, и на нее упала глыба снега с крыши. Школьница получила травму и была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы. По предварительным данным, у нее сотрясение головного мозга.

Следователи устанавливают обстоятельства, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. «Запрошена необходимая для следствия документация, опрашиваются родственники потерпевшей, должностные лица, ответственные за очистку от снега территории лицея, а также крыш зданий и сооружений, прилегающих к учебному заведению», — говорится в сообщении пресс-службы. Чтобы не допустить повторения этого случая, на месте происшествия по требованию следователя выставлено защитное ограждение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.