Екатеринбург, 17 января, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Сотрудники регионального главка ФСБ по Свердловской области проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.

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Оперативники провели осмотр в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции."Всё это проходит в рамках уголовного дела, которым занимается Следственный комитет», — цитирует УФСБ Life.

По данным местных СМИ, осмотр может быть связан с задержанием по обвинению в покушении на мошенничество тренера Никиты Мальцева. По версии следствия, он предлагал букмекерской конторе за 1,2 млн рублей решить проблемы с помощью сотрудников регионального МВД.