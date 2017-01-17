Москва, 17 января, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Российский лыжник Максим Вылегжанин, временно отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от международных стартов и выступивший в январе на чемпионате Удмуртии, не нарушил условий своей дисквалификации. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе агентству «Р-Спорт».

mitjamikol Лыжник

«Ни в одних правилах мы не нашли, что отстраненный спортсмен как индивидуальный спортсмен не может принять участия в региональных соревнованиях, — сказала Вяльбе. — Эти соревнования не находятся ни под нашей эгидой, ни под эгидой FIS».

FIS 23 декабря 2016 г, основываясь на умозаключениях аналитического доклада главы «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, отстранила от участия в международных соревнованиях 6-х российских спортсменов-участников зимних ОИ-2014 в Сочи. Очередными жертвами фантазий WADA стали Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов и Алексей Петухов.

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