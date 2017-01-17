Вашингтон, 17 января, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Всем женщинам, включая тех, кто не планирует беременность в ближайшее время, следует каждый день принимать фолиевую кислоту. Соответствующий отчет целевой группы США по профилактике приведен в журнале JAMA.

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Специалисты отмечают, что большая часть женщин не получает в достаточной мере фолиевой кислоты и ее производных — фолатов. При недостатке таких веществ в организме в период беременности возрастает риск развития у плода повреждений нервной трубки. В свою очередь, это отрицательно сказывается на формировании мозга, черепа и позвоночника и может повлечь столь тяжелые последствия, как инвалидность и смерть.

По оценкам ученых, ежедневный прием фолиевой кислоты должен составлять 0,4−0,8 мг для всех женщин репродуктивного возраста. Дело в том, что и в США, и в России примерно 50% всех беременностей не планируются заранее.