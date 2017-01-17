Бийск, Алтайский край, 17 января, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае четыре человека пострадали при взрыве на заводе по производству взрывчатки, сообщает RT.

Niklas Freidwall Взрыв

По предварительным данным, взрыв произошел в цеху по производству взрывчатых веществ Бийского олеумного завода. В этот момент там шли ремонтные работы, в ходе которых могли сдетонировать отложения взрывчатки.

Разрушений нет, причины ЧП устанавливаются.