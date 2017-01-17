Вильнюс, 17 января, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Литва и США сегодня, 17 января, в Вильнюсе, подписывают договор о сотрудничестве, который укрепляет партнерство стран и их сотрудничество в сфере обороны и безопасности, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы. Этот договор, который обязывает страны твердо придерживаться взаимных обязательств в сфере обороны, подписывают министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл.

Флаг НАТО

«Этот новый договор Литвы и США дополнит уже действующие соглашения стран, которые страны заключили в двустороннем порядке или через альянс НАТО. Договор будет способствовать военной деятельности широкого спектра, которая будет укреплять партнерство США и Литвы в сфере безопасности. Это будет первое двустороннее соглашение Литвы и США подобного рода, которое детально определит статус сил США в Литве. Это соглашение упростит процедуры и облегчит прибытие и пребывание военнослужащих и вооруженных сил США в Литве, облегчит проведение совместных учений и реализацию других проектов», — отмечает пресс-служба Минобороны Литвы.

Такие соглашения США заключают со всеми странами, с которыми осуществляют тесное сотрудничество в сфере обороны. На сегодняшний день США заключили более 100 договоров с различными государствами, из которых примерно половина — страны НАТО. Договор Литвы и США вступит в силу после того, как он будет ратифицирован в Сейме Литвы.