Подгорица, 17 января, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В начале февраля в исторической столице Черногории Цетине пройдет открытое обсуждение плана газификации Черногории со всеми заинтересованными сторонами. Правительство Черногории ранее на форуме стран Западных Балкан получило грант в размере 550 тысяч евро на разработку этого плана.

PublicDomainPictures Газ

Согласно мастер-плану газификации, Черногория примет участие в строительстве Ионическо-Адриатического газопровода (Ionian Adriatic Pipeline, IAP), который в свою очередь является ответвлением Трансадриатического газопровода (Тrans Adriatic Pipeline, TAP). Газопровод должен соединить Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Хорватию. Предполагается, что поставки газа будут производиться с каспийских месторождений. Одним из технических консультантов строительства Ионическо-Адриатического газопровода является азербайджанская нефтяная SOCAR.

План газификации Черногории предполагает строительство двух газовых электростанций, а также строительство газопровода от побережья в центр страны в Никшич и Подгорицу, где находятся два крупных предприятия: Подгорицкий комбинат алюминия и сталелитейный завод в Никшиче. Города приморского региона смогут снабжаться газом непосредственно из ответвлений IAP. Примерная сумма вложений Черногории в строительство газопровода составляет 120 млн евро.

Стоит отметить, что на фоне этих планов присутствие Азербайджана в Черногории и Хорватии последние годы значительно укрепилось. В Черногории азербайджанские инвесторы от лица компании SOCAR строят курорт люкс-класса в районе Херцег-Нови, инвестиции в проект составляют около 700 млн евро.

Власти Хорватии также открыто заявляют о своей заинтересованности в азербайджанском газе.