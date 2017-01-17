Великий Новгород, 17 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Новгородской области долг по взносам на капремонт достиг 224 млн рублей, при этом 25 млн рублей — долги органов местного самоуправления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского Фонда капремонта, из долгов муниципалитетов основная задолженность сложилась за муниципальное жильё в Великом Новгороде — 9 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Генеральный директор Фонда Александр Уткин сообщил, что эту задолженность намерены изыскать в судебном порядке — направлено исковое заявление. Также долги перед Фондом накопили Боровичский, Чудовский и Солецкий районы.

С октября 2014 года по ноябрь 2016 года Фондом начислено взносов на сумму 1,176 млрд рублей, из которых на 12 января 2017 года оплачено 951 млн рублей. Фондом направлено свыше 15 тысяч претензий с требованием погасить задолженность.

По данным пресс-службы Фонда, в этом году в Новгородской области планируется отремонтировать 565 многоквартирных домов на общую сумму более 600 млн рублей. В 326 домах планируется произвести ремонт кровли, в 109 — инженерных сетей, в 38 домах — фасады и фундаменты, в семи домах будут заменены 14 лифтов. На замену лифтов будет потрачено 26 млн рублей, дополнительно 1,4 млн будет выделено на разработку проектно-сметной документации.