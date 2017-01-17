Москва, 17 января, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Выделенный российским банком ВТБ кредит, который дал возможность покупателям пакета в 19,5% акций «Роснефти» рассчитаться вовремя с российским федеральным бюджетом — это не участие в приватизации. Это финансирование приватизации, но не сама приватизация, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 17 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя сообщения в СМИ о том, что ВТБ предоставил покупателям 19,5% акций Роснефти кредит в 692 миллиарда рублей, Песков отметил: «Это не может оцениваться как участие в приватизации — это финансирование приватизации, но абсолютно не имеет отношения к самой приватизации».

Песков подчеркнул, что коммерческий вопрос участия ВТБ в кредитовании не является той темой, которую нужно обсуждать в рамках «кремлёвской повестки». «В данном случае вряд ли можно говорить об участии в приватизации, речь идёт о коммерческих операциях», — уточнил он.

Ранее СМИ сообщили, что ВТБ выдал кредит в объёме 692 миллиарда рублей покупателям 19,5% акций «Роснефти» в минувшем декабре. Сообщалось, что это позволило избежать волатильности на рынке акций.